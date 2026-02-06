Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Sur le territoire kichwa, les limites de la couverture Internet compliquent aussi l’accès aux informations sur la sécurité numérique

par Emilie FRAPICCINI
Comment la mauvaise couverture Internet des zones rurales de l'Équateur affecte-t-elle l'accès des communautés kichwas à l'information, notamment à la sécurité numérique ? Alliwa Pazmiño, locutrice native kichwa, étudie la question.


Lire l'article complet

© Global Voices -
