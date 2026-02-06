Sport et luxe : les enjeux de l’élan olympique de Milano-Cortina
par Isabelle Chaboud, Professeur senior d’analyse financière, d’audit et de risk management - Directrice de Programme pour le MSc Fashion Design & Luxury Management- Responsable de la spécialisation MBA "Brand & Luxury Management", GEM
Plusieurs marques de luxe sont associées aux Jeux olympiques d’hiver qui débutent vendredi 6 février. Le lien entre sport et luxe est-il pertinent ? Sur quoi repose-t-il ?
- vendredi 6 février 2026