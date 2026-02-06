Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sport et luxe : les enjeux de l’élan olympique de Milano-Cortina

par Isabelle Chaboud, Professeur senior d’analyse financière, d’audit et de risk management - Directrice de Programme pour le MSc Fashion Design & Luxury Management- Responsable de la spécialisation MBA "Brand & Luxury Management", GEM
Plusieurs marques de luxe sont associées aux Jeux olympiques d’hiver qui débutent vendredi 6 février. Le lien entre sport et luxe est-il pertinent ? Sur quoi repose-t-il ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sur le territoire kichwa, les limites de la couverture Internet compliquent aussi l’accès aux informations sur la sécurité numérique
~ CAN 2025 de football : pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc
~ Dans l’espace, le vieillissement du cœur des astronautes s’accélère
~ En Centrafrique et au Tchad, des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les composantes de police des opérations de paix
~ Maintien de la paix : la police de l’ONU en première ligne d’un système sous tension
~ Le plus ancien vomi fossile d'un animal terrestre nous indique le menu d’un prédateur ayant vécu il y a 290 millions d’années
~ Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales
~ « Nous sommes en train de mourir » : des malades du cancer à Gaza implorent qu'on leur trouve une solution
~ L’ONU lance un appel de 400 millions de dollars pour défendre tous les droits de tous et toutes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter