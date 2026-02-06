Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

CAN 2025 de football : pourquoi la CAF a sévi contre le Sénégal et le Maroc

par Professeur Abdoulaye Sakho, Professeur de droit, Université Cheikh Anta Diop de Dakar
La finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 (21 décembre - 18 janvier) a basculé dans la la controverse dans les dernières minutes du match. Le penalty litigieux, le match interrompu, l'envahissement de la zone VAR (contrôle vidéo), l’usage de lasers dans les tribunes et les affrontements entre supporters sénégalais et policiers marocains ont marqué l’épilogue du tournoi. Quelques jours plus tard, les…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Sur le territoire kichwa, les limites de la couverture Internet compliquent aussi l’accès aux informations sur la sécurité numérique
~ Sport et luxe : les enjeux de l’élan olympique de Milano-Cortina
~ Dans l’espace, le vieillissement du cœur des astronautes s’accélère
~ En Centrafrique et au Tchad, des millions de personnes dépendent de l’aide humanitaire
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur les composantes de police des opérations de paix
~ Maintien de la paix : la police de l’ONU en première ligne d’un système sous tension
~ Le plus ancien vomi fossile d'un animal terrestre nous indique le menu d’un prédateur ayant vécu il y a 290 millions d’années
~ Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales
~ « Nous sommes en train de mourir » : des malades du cancer à Gaza implorent qu'on leur trouve une solution
~ L’ONU lance un appel de 400 millions de dollars pour défendre tous les droits de tous et toutes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter
© 2026 Tolerance.ca® Inc. Tous droits de reproduction réservés.

Toutes les informations reproduites sur le site de www.tolerance.ca (articles, images, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Tolerance.ca® Inc. ou, dans certains cas, par leurs auteurs. Aucune de ces informations ne peut être reproduite pour un usage autre que personnel. Toute modification, reproduction à large diffusion, traduction, vente, exploitation commerciale ou réutilisation du contenu du site sans l'autorisation préalable écrite de Tolerance.ca® Inc. est strictement interdite. Pour information : info@tolerance.ca

Tolerance.ca® Inc. n'est pas responsable des liens externes ni des contenus des annonces publicitaires paraissant sur Tolerance.ca®. Les annonces publicitaires peuvent utiliser des données relatives à votre navigation sur notre site, afin de vous proposer des annonces de produits ou services adaptées à vos centres d'intérêts.
RSS