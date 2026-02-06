Russie. Les lois sur l’« extrémisme » servent de prétexte pour tenter d’interdire les organisations de défense des droits des personnes LGBTI

par Amnesty International

En réaction aux mesures prises par le ministère russe de la Justice en vue d'interdire en tant qu'« extrémistes » deux organisations majeures de défense des droits des personnes LGBTI de Russie – le Réseau LGBT russe et l'association Vykhod (« Coming Out »), basée à Saint-Pétersbourg –, Marie Struthers, directrice pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale à Amnesty International, […]



