Tunisie. Les autorités intensifient la répression contre la direction du parti Ennahda dans le procès en appel relatif à l’affaire du « Complot 2 »

par Amnesty International
Les lourdes peines de prison prononcées contre Rached Ghannouchi et quatre autres responsables du parti Ennahda constituent la dernière attaque en date dans la campagne menée par les autorités tunisiennes afin de briser ce parti d’opposition, chassé du pouvoir par le président Kaïs Saïed en 2021 dans le contexte de la répression plus largement menée […] The post Tunisie. Les autorités intensifient la répression contre la direction du parti Ennahda dans le procès en appel relatif à l’affaire du « Complot 2 » appeared first on Amnesty International. ]]>


