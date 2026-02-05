Tolerance.ca
Géopolitique des JO d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales

par Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
Onéreux, contraints par le réchauffement climatique, survalorisant les pays riches du Nord : au moment où l’Italie de Giorgia Meloni ouvre les JO d’hiver 2026, dans un contexte marqué notamment par les contestations de la présence d’agents de l’ICE (la fameuse police de l’immigration des États-Unis) et par la polémique désormais récurrente sur l’absence des sélections nationales russe et biélorusse, le grand événement hivernal quadriannuel est confronté à de nombreuses crises internationales…

Les XXVe Jeux olympiques (JO) d’hiver seront bien plus que…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
