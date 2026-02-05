L’ONU lance un appel de 400 millions de dollars pour défendre tous les droits de tous et toutes

Alertant sur la multiplication des crises et des abus à travers le monde, le chef des droits de l’homme de l’ONU a lancé jeudi un appel de fonds de 400 millions de dollars pour 2026. Volker Türk met en garde contre le risque d’un affaiblissement du système international de protection des droits humains, présenté comme un soutien essentiel aux victimes et aux défenseurs menacés.



