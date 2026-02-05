Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’ONU exhorte le Burkina Faso à restaurer les libertés civiles

Le chef des droits de l’homme de l’ONU, Volker Türk, a appelé jeudi le gouvernement du Burkina Faso à mettre fin à toutes les formes de restriction de l’espace civique et à revenir sur sa volonté d’interdire tous les partis politiques.


