Observatoire des droits humains

Au Soudan, la famine s’étend à deux nouvelles localités du Darfour

La crise alimentaire soudanaise a franchi, jeudi, un nouveau seuil. Selon une alerte publiée par un groupe d’experts internationaux, les niveaux de malnutrition aiguë observés dans deux localités de l’ouest du pays dépassent désormais les seuils associés aux situations de famine. 


