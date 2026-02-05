Violences dans les clubs français : près de 60 % des sportifs concernés, selon une étude inédite
par Grégoire Bosselut, Maître de Conférences HDR, spécialiste en psychologie sociale appliquée au sport, Université de Montpellier
Elise Marsollier, Chercheuse en psychologie du sport (Laboratoire sur les Vulnérabilités et l’Innovation dans le Sport (L-ViS) - Université Claude Bernard Lyon 1), préparatrice mentale, formatrice en préparation mentale / éthique & intégrité (Institut National du Nautisme)
Près de six sportifs sur dix déclarent avoir subi des violences dans leur club, en France. Une étude inédite menée auprès de plus de 2 200 athlètes en offre un panorama précis.
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 5 février 2026