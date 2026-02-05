Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Des échecs à la victoire : la longue marche de Montréal vers les Jeux olympiques

par Florent Lefèvre, Stagiaire postdoctoral en histoire du sport, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Tegwen Gadais, Professor, Département des sciences de l'activité physique, Université du Québec à Montréal (UQAM)
De ses premières ambitions au XIXᵉ siècle à la victoire diplomatique de 1976, Montréal construit son destin olympique à travers échecs, réseautage et stratégie.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation
