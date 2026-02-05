Tolerance.ca
Prix de l’or : montée, chute… et rebond. Que se passe-t-il avec la valeur refuge ?

par David McMillan, Professor in Finance, University of Stirling
Fin janvier, le prix de l’or a atteint un sommet historique d’environ 5500 $ US (7480 $ CAD). Le 30 janvier, il a enregistré l’une des plus fortes baisses journalières jamais constatées, chutant de près de 10 %.

Il s’agissait d’un retournement spectaculaire, après un marché haussier de l’or qui avait progressé de plus…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
