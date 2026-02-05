Parlez-vous l’« algospeak » ? Les dessous d’une néologie particulière
par Anne Gensane, Enseignante chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois
Aujourd’hui, les contenus en ligne sont massivement surveillés par des algorithmes chargés de filtrer ce qui est jugé sensible ou contraire aux règles des plateformes (propos injurieux ou insultes). Pour continuer à s’exprimer malgré ces restrictions, les internautes ont développé ce que l’on appelle désormais l’« algospeak ». Mais exprimer quoi ? Comment ? Pourquoi ? Et à quel prix ?
Le mot « algospeak » est formé des termes anglais algo, troncation d’« algorithme », et speak, « parler ». À ce jour, il reste cependant un néologisme…
Lire l'article complet
© La Conversation
- jeudi 5 février 2026