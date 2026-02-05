Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Parlez-vous l’« algospeak » ? Les dessous d’une néologie particulière

par Anne Gensane, Enseignante chercheuse en sciences du langage, Université d'Artois
Aujourd’hui, les contenus en ligne sont massivement surveillés par des algorithmes chargés de filtrer ce qui est jugé sensible ou contraire aux règles des plateformes (propos injurieux ou insultes). Pour continuer à s’exprimer malgré ces restrictions, les internautes ont développé ce que l’on appelle désormais l’« algospeak ». Mais exprimer quoi ? Comment ? Pourquoi ? Et à quel prix ?

Le mot « algospeak » est formé des termes anglais algo, troncation d’« algorithme », et speak, « parler ». À ce jour, il reste cependant un néologisme…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Violences dans les clubs français : près de 60 % des sportifs concernés, selon une étude inédite
~ Des échecs à la victoire : la longue marche de Montréal vers les Jeux olympiques
~ Voici les espoirs médaillés du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2026, du hockey au ski acrobatique
~ Prix de l’or : montée, chute… et rebond. Que se passe-t-il avec la valeur refuge ?
~ Quand la République romaine suspendait l’impôt militaire : une leçon pour la France d’aujourd’hui ?
~ Urbanisme écologique : de la nature en ville à la ville régénérative
~ Comment la corruption s’est installée en Espagne
~ Géopolitique des Jeux olympiques d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales
~ Cellules HeLa : l’odyssée de la première lignée cellulaire humaine « immortelle »
~ Le plus ancien vomi fossile par un animal terrestre nous indique le menu d’un prédateur ayant vécu il y a 290 millions d’années
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter