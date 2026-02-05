Urbanisme écologique : de la nature en ville à la ville régénérative
par Philippe Clergeau, Professeur émérite en écologie urbaine, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Chris Younes, Professeure émérite à l’École National Supérieure d’Architecture de Paris la Villette et professeure à l’École spéciale d’architecture, membre du GRUE, École nationale supérieure d'architecture de Paris-la Villette
Eduardo Blanco, Ingénieur et urbaniste
Suffit-il de planter quelques arbres dans une rue pour rendre une ville du XXIᵉ siècle plaisante, vivable et durable ? En auscultant les processus en cours, les réflexions menées pour que la ville soit habitable pour les humains comme pour la biodiversité, le Groupe sur l’urbanisme écologique différencie trois approches : celle de la nature en ville, celle de l’urbanisme écologique et celle de l’urbanisme régénératif.
Si l’architecture est bien l’art de la conception des bâtiments, l’urbanisme est celui de l’organisation et de l’aménagement des espaces urbanisés.…
- jeudi 5 février 2026