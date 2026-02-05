Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Comment la corruption s’est installée en Espagne

par Bertrand Venard, Professeur / Professor, Audencia
Le socialiste Pedro Sanchez est arrivé au pouvoir en 2018 dans la foulée d’un scandale de corruption qui avait mis à mal le gouvernement de droite en place jusque-là. Mais au cours des années suivantes, des affaires tout aussi graves ont éclaboussé son entourage le plus proche. Les théories de la criminologie permettent de mieux comprendre le phénomène par lequel la corruption se propage au sein d’une société et, particulièrement, de ses élites politiques.

Depuis plusieurs mois, une gigantesque…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Violences dans les clubs français : près de 60 % des sportifs concernés, selon une étude inédite
~ Des échecs à la victoire : la longue marche de Montréal vers les Jeux olympiques
~ Voici les espoirs médaillés du Canada aux Jeux olympiques d’hiver de 2026, du hockey au ski acrobatique
~ Prix de l’or : montée, chute… et rebond. Que se passe-t-il avec la valeur refuge ?
~ Parlez-vous l’« algospeak » ? Les dessous d’une néologie particulière
~ Quand la République romaine suspendait l’impôt militaire : une leçon pour la France d’aujourd’hui ?
~ Urbanisme écologique : de la nature en ville à la ville régénérative
~ Géopolitique des Jeux olympiques d’hiver : sous la glace des sports de glisse, le feu des confrontations internationales
~ Cellules HeLa : l’odyssée de la première lignée cellulaire humaine « immortelle »
~ Le plus ancien vomi fossile par un animal terrestre nous indique le menu d’un prédateur ayant vécu il y a 290 millions d’années
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter