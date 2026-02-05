Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Migration africaine : pourquoi se focaliser sur l’Europe fait rater l’essentiel

par Nadine Biehler, Researcher, German Institute for International and Security Affairs
Emma Landmesser, Research Assistant, German Institute for International and Security Affairs
Rebecca Majewski, Information and Data Manager, German Institute for International and Security Affairs
Les images de canots pneumatiques surchargés de réfugiés se dirigeant vers l'Europe et les récits de mauvais traitements et d'exploitation des migrants sur des routes migratoires dangereuses ont fini par dominer la perception de la migration africaine dans les débats publics et politiques européens.

Ces images laissent penser que tout un continent est en mouvement vers le nord, principalement à cause des conflits.…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
