Observatoire des droits humains

Bienvenue à l’« agrihood » : quartier agro-urbain et modèle citadin de l’avenir

Les villes et les zones urbaines abritent plus de la moitié de la population mondiale et sont responsables d’environ 70 % des émissions de gaz à effet de serre qui alimentent la crise climatique. C’est pourquoi, au Brésil, des urbanistes mènent une véritable révolution du design urbain, qui pourrait ouvrir la voie à des zones bâties avec une empreinte carbone considérablement réduite.


© Nations Unies -
