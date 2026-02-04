Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Face à l’IA, l’ONU mise sur la science – pendant que les abus se multiplient

À New York, mercredi, les Nations Unies ont franchi une étape décisive dans leur tentative d’encadrer une technologie qui transforme déjà les sociétés à marche forcée.


© Nations Unies -
