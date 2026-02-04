Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan du Sud : le PAM suspend ses opérations à Baliet et alerte sur l’urgence humanitaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dénoncé, mercredi, les attaques contre son convoi fluvial dans l’Etat du Haut-Nil, au Soudan du Sud, ce week-end. En conséquence, toutes ses activités dans le comté de Baliet sont suspendues, le temps d’assurer la sécurité de son personnel et de récupérer les marchandises volées, et il appelle les parties au conflit à protéger les travailleurs humanitaires et leurs ressources.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Face à l’IA, l’ONU mise sur la science – pendant que les abus se multiplient
~ RDC : l’ONU salue les progrès vers la paix réalisés par le gouvernement et le M23 au Qatar
~ Daech, la résilience d’une menace en mutation constante
~ Surmonter la rumination mentale : quand la méditation aide les proches aidants
~ Gaza : 20 000 personnes en attente de soins médicaux urgents, prévient l'ONU
~ EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la menace terroriste posée par Daech
~ Comment les holdings sont devenues un outil central du capitalisme français
~ Dissonance patrimoniale, réparation mémorielle : la « Table de désorientation », un contre-monument décolonial à Nancy
~ Après la liquidation d’Ynsect, l’élevage d’insectes a-t-il un avenir en Europe ?
~ Sensibiliser les enfants au tri des déchets : enquête dans les coulisses d’une politique éducative à revoir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter