Soudan du Sud : le PAM suspend ses opérations à Baliet et alerte sur l’urgence humanitaire

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dénoncé, mercredi, les attaques contre son convoi fluvial dans l’Etat du Haut-Nil, au Soudan du Sud, ce week-end. En conséquence, toutes ses activités dans le comté de Baliet sont suspendues, le temps d’assurer la sécurité de son personnel et de récupérer les marchandises volées, et il appelle les parties au conflit à protéger les travailleurs humanitaires et leurs ressources.



Lire l'article complet