RDC : l’ONU salue les progrès vers la paix réalisés par le gouvernement et le M23 au Qatar

L’ONU a salué les progrès annoncés par le Qatar dans le cadre des pourparlers qu’il facilite entre le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le groupe armé AFC/M23, qui contrôle des pans entiers des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans l’est de la RDC.



