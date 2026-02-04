Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Daech, la résilience d’une menace en mutation constante

Le groupe ne frappe plus toujours au cœur des capitales, mais il avance, s’infiltre, recrute et expérimente. Mercredi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris acte d’un constat : la menace posée par Daech ne recule pas, elle change de forme.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
