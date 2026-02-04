En RD Congo, la fin des abus demeure lointaine

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le président américain Donald Trump présente un document signé à la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, à droite, le 27 juin 2025, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, D.C., accompagnés par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. © 2025 AP Photo/Manuel Balce Ceneta Les Accords de Washington, signés en décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis, promettaient de mettre fin au désastreux conflit armé dans l'est de la…



Lire l'article complet