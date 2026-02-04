Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En RD Congo, la fin des abus demeure lointaine

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président américain Donald Trump présente un document signé à la ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, à droite, le 27 juin 2025, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, D.C., accompagnés par le vice-président JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio. © 2025 AP Photo/Manuel Balce Ceneta Les Accords de Washington, signés en décembre 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis, promettaient de mettre fin au désastreux conflit armé dans l'est de la…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
