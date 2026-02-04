Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Surmonter la rumination mentale : quand la méditation aide les proches aidants

par Anna Andrianova, Candidate au Ph.D. et chargée de cours, Université Laval
Mathieu Boisvert, Directeur, Centre d'études et de recherches sur l'Inde, l'Asie du Sud et sa diaspora et professeur au Département de sciences des religions, Université du Québec à Montréal (UQAM)
Sophie Ethier, Professeure titulaire et chercheure, Université Laval
Julie Bernier-Carbonneau
Olga Babina, Research Assistant, Concordia University
Agir en tant que proche aidant peut être un facteur de détresse psychologique. Des recherches récentes se sont intéressées aux effets de la méditation dans un tel contexte.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
