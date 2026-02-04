Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Au Liban, drones, substances inconnues et Casques bleus sous pression

Le long de la Ligne bleue, cette ligne de démarcation qui sépare le Liban d’Israël, les alertes se multiplient, les incidents militaires se banalisent et la marge d’erreur se rétrécit. 


