Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Gaza : 20 000 personnes en attente de soins médicaux urgents, prévient l'ONU

Alors que des frappes israéliennes sur la bande de Gaza auraient causé la mort de 17 personnes mercredi, environ 20.000 personnes dans l'enclave palestinienne ont besoin de soins médicaux urgents. Plus leur évacuation est retardée, plus le risque de décès ou d’aggravation de leur état augmente, a averti l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). 


© Nations Unies -
