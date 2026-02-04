Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la menace terroriste posée par Daech

Le Conseil de sécurité fait le point, mercredi matin, sur la menace terroriste posée par Daech, en présence d'Alexandre Zouev, Sous-Secrétaire général à l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité, et de Natalia Gherman, à la tête du Comité contre le terrorisme (CCT), créé par le Conseil. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Daech, la résilience d’une menace en mutation constante
~ Surmonter la rumination mentale : quand la méditation aide les proches aidants
~ Gaza : 20 000 personnes en attente de soins médicaux urgents, prévient l'ONU
~ Comment les holdings sont devenues un outil central du capitalisme français
~ Dissonance patrimoniale, réparation mémorielle : la « Table de désorientation », un contre-monument décolonial à Nancy
~ Après la liquidation d’Ynsect, l’élevage d’insectes a-t-il un avenir en Europe ?
~ Sensibiliser les enfants au tri des déchets : enquête dans les coulisses d’une politique éducative à revoir
~ Fissures, sols instables… comment les aléas climatiques redessinent la carte du risque immobilier
~ Près de 800 ans après sa mort, le message de François d’Assise connaît une riche postérité
~ Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter