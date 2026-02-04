EN DIRECT - Réunion du Conseil sur la menace terroriste posée par Daech

Le Conseil de sécurité fait le point, mercredi matin, sur la menace terroriste posée par Daech, en présence d'Alexandre Zouev, Sous-Secrétaire général à l'état de droit et des institutions chargées de la sécurité, et de Natalia Gherman, à la tête du Comité contre le terrorisme (CCT), créé par le Conseil. Suivez les discussions en direct grâce à l'équipe de la Section de la couverture des réunions des Nations Unies.



