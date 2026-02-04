Sensibiliser les enfants au tri des déchets : enquête dans les coulisses d’une politique éducative à revoir
par Camille Dormoy, Docteure en sociologie, spécialiste des politiques publiques de gestion des déchets/économie circulaire, Le Mans Université; Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Nathalie Buchot, Enseignante-chercheuse géographie et économie circulaire. Le Mans Université. Laboratoire ESO Le Mans
Les ateliers pour sensibiliser les enfants au tri des déchets suscitent un véritable engouement. Pourtant, leurs effets à long terme sont limités. À quoi cela tient-il ?
© La Conversation
- mercredi 4 février 2026