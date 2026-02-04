Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Sensibiliser les enfants au tri des déchets : enquête dans les coulisses d’une politique éducative à revoir

par Camille Dormoy, Docteure en sociologie, spécialiste des politiques publiques de gestion des déchets/économie circulaire, Le Mans Université; Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Nathalie Buchot, Enseignante-chercheuse géographie et économie circulaire. Le Mans Université. Laboratoire ESO Le Mans
Les ateliers pour sensibiliser les enfants au tri des déchets suscitent un véritable engouement. Pourtant, leurs effets à long terme sont limités. À quoi cela tient-il ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment les holdings sont devenues un outil central du capitalisme français
~ Dissonance patrimoniale, réparation mémorielle : la « Table de désorientation », un contre-monument décolonial à Nancy
~ Après la liquidation d’Ynsect, l’élevage d’insectes a-t-il un avenir en Europe ?
~ Fissures, sols instables… comment les aléas climatiques redessinent la carte du risque immobilier
~ Près de 800 ans après sa mort, le message de François d’Assise connaît une riche postérité
~ Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?
~ Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine
~ Laïcité à la française : un grand malentendu ?
~ Pourrait-on faire fonctionner des data centers dans l’espace ?
~ ISS : quelles expériences scientifiques va réaliser Sophie Adenot, la nouvelle astronaute française ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter