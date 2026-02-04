Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?
par Tilman Ruff, Honorary Principal Fellow, School of Population and Global Health, The University of Melbourne
**Dans un contexte international extrêmement tendu, le traité New Start, signé en 2010 entre la Russie et les États-Unis, expire ce vendredi. Les termes du traité limitent à 700 le nombre de lanceurs nucléaires stratégiques déployés et à 1 550 le nombre de têtes nucléaires déployées sur ces lanceurs. Sans nouvel – et improbable à ce stade – accord, les deux parties pourront accroître leurs arsenaux, une perspective qui constitue une source d’inquiétude majeure.
Le traité New Start, le dernier accord visant à limiter le nombre d’armes nucléaires de la Russie et des États-Unis, a…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mercredi 4 février 2026