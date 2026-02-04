Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Laïcité à la française : un grand malentendu ?

par Alain Policar, Chercheur associé en science politique (Cevipof), Sciences Po
Initialement pensée pour protéger la liberté de conscience, la laïcité est de plus en plus mobilisée comme norme identitaire. Une évolution aux effets politiques et sociaux profonds.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
