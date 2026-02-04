Israël / Territoire palestinien occupé. La Knesset doit rejeter les propositions de lois discriminatoires relatives à la peine de mort, qui renforceraient encore le système israélien d’apartheid

par Amnesty International

Les membres de la Knesset doivent se prononcer contre une série de propositions de lois instaurant des modifications controversées qui permettraient aux tribunaux israéliens d’étendre leur recours à la peine capitale par une application discriminatoire à l’encontre des Palestiniens et Palestiniennes, a déclaré Amnesty International en amont d’un vote attendu de la Commission parlementaire de […] The post Israël / Territoire palestinien occupé. La Knesset doit rejeter les propositions de lois discriminatoires relatives à la peine de mort, qui renforceraient encore le système israélien d’apartheid…



Lire l'article complet