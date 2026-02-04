Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël / Territoire palestinien occupé. La Knesset doit rejeter les propositions de lois discriminatoires relatives à la peine de mort, qui renforceraient encore le système israélien d’apartheid

par Amnesty International
Les membres de la Knesset doivent se prononcer contre une série de propositions de lois instaurant des modifications controversées qui permettraient aux tribunaux israéliens d’étendre leur recours à la peine capitale par une application discriminatoire à l’encontre des Palestiniens et Palestiniennes, a déclaré Amnesty International en amont d’un vote attendu de la Commission parlementaire de […] The post Israël / Territoire palestinien occupé. La Knesset doit rejeter les propositions de lois discriminatoires relatives à la peine de mort, qui renforceraient encore le système israélien d’apartheid…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Comment les holdings sont devenues un outil central du capitalisme français
~ Dissonance patrimoniale, réparation mémorielle : la « Table de désorientation », un contre-monument décolonial à Nancy
~ Après la liquidation d’Ynsect, l’élevage d’insectes a-t-il un avenir en Europe ?
~ Sensibiliser les enfants au tri des déchets : enquête dans les coulisses d’une politique éducative à revoir
~ Fissures, sols instables… comment les aléas climatiques redessinent la carte du risque immobilier
~ Près de 800 ans après sa mort, le message de François d’Assise connaît une riche postérité
~ Expiration du traité New Start : vers une reprise de la course aux armements nucléaires ?
~ Protéger les biens culturels face aux pillages et aux trafics : ce que révèle l’exemple de la Chine
~ Laïcité à la française : un grand malentendu ?
~ Pourrait-on faire fonctionner des data centers dans l’espace ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter