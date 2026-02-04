Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Syrie : Un regain d’espoir pour la justice et la lutte contre l’impunité

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des membres des forces de sécurité syriennes posaient pour une photo à un carrefour de la ville de Soueïda, à majorité druze, le 15 juillet 2025, après des affrontements entre des membres de communautés bédouines et des combattants druzes. Les forces gouvernementales syriennes sont entrées à Soueïda plus tôt dans la journée, selon le ministère de l'Intérieur syrien, afin de mettre fin à ces affrontements qui ont fait près de 100 morts. © 2025 Sam Hariri /AFP via Getty Images (Beyrouth) – Le gouvernement de transition syrien a pris en 2025 des premières mesures…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ UE : Les manquements aux droits humains compromettent la démocratie et l’état de droit
~ Liban : Le gouvernement devrait tenir ses promesses de réforme
~ Israël : Escalade des actes d’extermination et de nettoyage ethnique
~ Iran : La situation des droits humains s’enfonce plus profondément dans la crise
~ Inde : Les minorités religieuses et les voix critiques illégalement prises pour cible
~ Corne de l’Afrique/Afrique de l’Est : Crimes de guerre et répression électorale
~ Chine : La répression s’intensifie et s’étend à l’étranger
~ Afrique de l’Ouest/Sahel : Les juntes militaires poursuivent leur répression
~ Afghanistan : La répression exercée par les talibans s’est intensifiée en 2025
~ Faire face au défi posé par Trump aux droits humains
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter