Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Israël : Escalade des actes d’extermination et de nettoyage ethnique

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des Palestiniens se pressent sur un site où une organisation caritative distribue de la nourriture chaude, alors que persiste une grave pénurie alimentaire, à Beit Lahia, dans la bande de Gaza, le 28 octobre 2025.   © 2025 Abdalhkem Abu Riash/Anadolu via Getty Images (Jérusalem) – Les forces israéliennes ont intensifié en 2025 leurs atrocités à l’encontre des Palestiniens, commettant des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité, des actes de génocide et des opérations de nettoyage ethnique, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
