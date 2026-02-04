Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Iran : La situation des droits humains s’enfonce plus profondément dans la crise

par Human Rights Watch
Click to expand Image Les proches de condamnés à mort se rassemblent devant le palais de justice à Téhéran, en Iran, le 24 mai 2023, brandissant des pancartes sur lesquelles on peut lire « Non aux exécutions ».  © 2023 HRANA (Beyrouth) - En 2025, les autorités iraniennes ont procédé à des exécutions à une échelle inédite depuis la fin des années 80, à des massacres en réponse aux manifestations qui ont éclaté dans tout le pays, ainsi qu’à des arrestations arbitraires et de masse, et intensifié la répression sous couvert de sécurité nationale, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
