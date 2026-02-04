Inde : Les minorités religieuses et les voix critiques illégalement prises pour cible

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des policiers indiens surveillaient des ressortissants bangladais présumés en situation irrégulière, arrêtés lors de descentes de police effectuées à Ahmedabad, ville située dans l'État du Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde. le 26 avril 2025. © 2025 Reuters/Amit Dave (Bangkok) – Le gouvernement indien, dirigé par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a diffamé les minorités religieuses et expulsé des centaines de musulmans parlant le bengali et de réfugiés rohingyas, qualifiés d’« immigrants illégaux », en 2025, a déclaré Human Rights…



