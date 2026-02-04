Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Inde : Les minorités religieuses et les voix critiques illégalement prises pour cible

par Human Rights Watch
Des policiers indiens surveillaient des ressortissants bangladais présumés en situation irrégulière, arrêtés lors de descentes de police effectuées à Ahmedabad, ville située dans l'État du Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde. le 26 avril 2025.   © 2025 Reuters/Amit Dave (Bangkok) – Le gouvernement indien, dirigé par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a diffamé les minorités religieuses et expulsé des centaines de musulmans parlant le bengali et de réfugiés rohingyas, qualifiés d'« immigrants illégaux », en 2025, a déclaré Human Rights…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
