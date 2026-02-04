Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Corne de l’Afrique/Afrique de l’Est : Crimes de guerre et répression électorale

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des familles venant d'El Fasher dans un camp de déplacés à Tawila, dans la région du Darfour, au Soudan, le 31 octobre 2025. © 2025 Norwegian Refugee Council via AP (Nairobi) – Au Soudan, au Soudan du Sud et en Éthiopie, les civils sont frappés de plein fouet par les conflits armés violents, dans lesquels ils sont fréquemment et souvent délibérément ciblés par les parties belligérantes, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2026. Les gouvernements de la région ont réprimé, lors de manifestations et à l’approche des élections,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
