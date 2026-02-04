Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Chine : La répression s’intensifie et s’étend à l’étranger

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un fourgon pénitentiaire transportant Jimmy Lai quittait la Haute Cour de justice de Hong Kong afin de le ramener en prison, le 15 décembre 2025.   © 2025 Keith Tsuji/Getty Images (Bangkok) – Le gouvernement chinois a intensifié sa répression dans tout le pays en 2025, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2026. Le président Xi Jinping a mobilisé le gouvernement de son pays pour imposer une stricte conformité idéologique et une loyauté sans faille envers lui-même et le Parti communiste chinois. Les droits des Tibétains,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
