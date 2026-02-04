Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Afrique de l’Ouest/Sahel : Les juntes militaires poursuivent leur répression

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le président du Burkina Faso Ibrahim Traoré (à droite) arrive à l’aéroport de Moscou, en Russie, le 8 mai 2025. © 2025 Grigory Sysoev / RIA Novosti/Anadolu via Getty Images (Nairobi) – Les dirigeants de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest ont intensifié leur répression contre les libertés tout en renforçant leur emprise sur le pouvoir en 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2026.Au Nigeria et au Sahel, les groupes armés islamistes ainsi que les forces gouvernementales et leurs alliés ont attaqué des civils et des infrastructures…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
