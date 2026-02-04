Afghanistan : La répression exercée par les talibans s’est intensifiée en 2025

par Human Rights Watch

Des migrants afghans revenus dans leur pays chargeaient leurs possessions sur un camion dans le camp Omari à Torkham, en Afghanistan, le 16 septembre 2025. Plus de trois millions d'Afghans qui avaient précédemment fui vers le Pakistan et l'Iran sont rentrés en Afghanistan, parfois sous la contrainte, depuis septembre 2023. © 2025 Elke Scholiers/Getty Images (Bangkok) – Les autorités talibanes en Afghanistan ont accru en 2025 leur répression des femmes et des filles et ont mis en place de nouvelles règles ayant pour effet de limiter encore davantage la liberté…



