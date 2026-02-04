Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Afghanistan : La répression exercée par les talibans s’est intensifiée en 2025

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des migrants afghans revenus dans leur pays chargeaient leurs possessions sur un camion dans le camp Omari à Torkham, en Afghanistan, le 16 septembre 2025. Plus de trois millions d'Afghans qui avaient précédemment fui vers le Pakistan et l’Iran sont rentrés en Afghanistan, parfois sous la contrainte, depuis septembre 2023.  © 2025 Elke Scholiers/Getty Images (Bangkok) – Les autorités talibanes en Afghanistan ont accru en 2025 leur répression des femmes et des filles et ont mis en place de nouvelles règles ayant pour effet de limiter encore davantage la liberté…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
