Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Faire face au défi posé par Trump aux droits humains

par Human Rights Watch
Play Video (Washington, le 4 février 2026) – Les démocraties respectueuses des droits humains devraient former une alliance stratégique afin de préserver l’ordre international fondé sur des règles, menacé par l’administration Trump ainsi que par les dirigeants de la Chine et de la Russie, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2026.Dans la 36e édition de son Rapport mondial, qui comprend 529 pages, Human Rights Watch examine les pratiques en matière de droits humains dans plus de cent pays. Dans son essai introductif, le directeur exécutif Philippe Bolopion…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ UE : Les manquements aux droits humains compromettent la démocratie et l’état de droit
~ Syrie : Un regain d’espoir pour la justice et la lutte contre l’impunité
~ Liban : Le gouvernement devrait tenir ses promesses de réforme
~ Israël : Escalade des actes d’extermination et de nettoyage ethnique
~ Iran : La situation des droits humains s’enfonce plus profondément dans la crise
~ Inde : Les minorités religieuses et les voix critiques illégalement prises pour cible
~ Corne de l’Afrique/Afrique de l’Est : Crimes de guerre et répression électorale
~ Chine : La répression s’intensifie et s’étend à l’étranger
~ Afrique de l’Ouest/Sahel : Les juntes militaires poursuivent leur répression
~ Afghanistan : La répression exercée par les talibans s’est intensifiée en 2025
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter