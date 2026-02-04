Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Russie : intensification de la répression contre la dissidence

Human Rights Watch
Click to expand Image Les journalistes Sergei Karelin, Konstantin Gabov, Antonina Favorskaya et Artem Kriger, accusés d'avoir participé aux activités d'une organisation « extrémiste » fondée par le défunt opposant politique Alexei Navalny, assistent à une audience au tribunal à Moscou, en Russie, le 15 avril 2025. © 2025 REUTERS/Yulia Morozova (Bruxelles, le 4 février 2026) – Pendant la quatrième année de sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine, le Kremlin a encore intensifié la répression contre la société civile russe, en ciblant ses détracteurs tant à l’intérieur du pays qu’en…




© Human Rights Watch
