Russie : intensification de la répression contre la dissidence

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les journalistes Sergei Karelin, Konstantin Gabov, Antonina Favorskaya et Artem Kriger, accusés d'avoir participé aux activités d'une organisation « extrémiste » fondée par le défunt opposant politique Alexei Navalny, assistent à une audience au tribunal à Moscou, en Russie, le 15 avril 2025. © 2025 REUTERS/Yulia Morozova (Bruxelles, le 4 février 2026) – Pendant la quatrième année de sa guerre à grande échelle contre l’Ukraine, le Kremlin a encore intensifié la répression contre la société civile russe, en ciblant ses détracteurs tant à l’intérieur du pays qu’en…



