Observatoire des droits humains

Afrique centrale : Les civils sont en danger dans l’est de la RD Congo

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un combattant du M23 surveille des soldats congolais détenus au Stade de l’Unité à Goma, en République démocratique du Congo, le 30 janvier 2025. © 2025 Daniel Buuma/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les abus commis par les forces gouvernementales et les groupes armés à l’encontre des civils sont devenus monnaie courante dans le conflit qui frappe l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2026. En Afrique centrale, les gouvernements du Rwanda, du Burundi, de la RD Congo et de la République centrafricaine…


© Human Rights Watch -
