Observatoire des droits humains

Ukraine : Les civils, cibles privilégiées des attaques russes

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une petite fille sur une balançoire regarde un immeuble résidentiel dans le quartier Industrialnyi de Kharkiv, en Ukraine, endommagé par une attaque de drone russe qui a tué 7 personnes (dont des enfants) et blessé 23 autres, le 18 août 2025. © 2025 Global Images Ukraine via Getty Images (Kiev, 4 février 2026) – Les civils en Ukraine ont subi de graves violations liées au conflit au cours de l'année écoulée. Un nombre plus élevé d’attaques russes ciblées et indiscriminées a entraîné une augmentation du nombre de morts, de blessés et de destructions parmi les civils,…





