Observatoire des droits humains

États-Unis : Attaques généralisées de l’administration Trump contre les droits humains

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des milliers de personnes participaient à une manifestation tenue sous le slogan « No Kings » (« Pas de rois »), à Washington, le 18 octobre 2025. De nombreuses autres manifestations semblables ont été tenues dans d’autres villes des Etats-Unis, ce jour-là. © 2025 AP Photo/Allison Robbert (Washington) – Le second mandat du président américain Donald Trump a été marqué par des violations généralisées des droits humains et des attaques soutenues contre les piliers fondamentaux d’une gouvernance démocratique et responsable des États-Unis, a déclaré aujourd’hui…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
