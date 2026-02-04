Corée du Nord. Alors que des personnes ont été « exécutées pour avoir regardé la télévision sud-coréenne », les pots-de-vin pour échapper aux sanctions sont répandus

par Amnesty International

Des Nord-Coréen·ne·s surpris en train de regarder des émissions télévisées sud-coréennes encourent des humiliations publiques, des années dans des camps de travail, voire des exécutions. Les sanctions les plus lourdes sont réservées à celles et ceux qui n'ont pas les moyens de verser des pots-de-vin, selon des témoignages accordés à Amnesty International. Des Nord-Coréen·ne·s ayant […]



