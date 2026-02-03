Le chef de l'ONU alerte sur l’érosion de la solution à deux États

L’heure tourne pour la question palestinienne, à Jérusalem comme dans les couloirs de l’ONU. En 2026, le chef de l’organisation estime que la solution à deux États – l’un palestinien et l’autre israélien – jouera une part de son avenir.



