Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Quatre cas de cancer sur dix pourraient être évités à l’échelle mondiale

Près de quatre cas de cancer sur dix dans le monde sont liés à des causes évitables, selon une nouvelle analyse de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) publiée mardi.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
