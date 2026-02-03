Dnipro, Kharkiv, Kiev : des habitants plongés dans le froid et le noir au cœur d'attaques nocturnes

A l'intérieur des appartements, il fait -20 °C. Pas de chauffage, pas d’électricité. Dans les tours de Dnipro, Kharkiv et Kiev, les habitants grelottent, tandis que la nuit est marquée par une nouvelle vague d’attaques russes. L’hiver s’invite au cœur de la guerre en Ukraine, exposant chaque foyer à la fragilité de la vie quotidienne.



