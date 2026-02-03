Algérie. Le syndicaliste Ali Mammeri risque de passer 10 ans en prison après qu’un tribunal a confirmé sa condamnation injuste

par Amnesty International

En réaction à la décision de la Cour d'appel d'Oum El Bouaghi, dimanche 1er février, de confirmer la condamnation d'Ali Mammeri, syndicaliste et défenseur des droits humains, et de ramener sa peine de 15 à 10 ans de prison, Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : La […]



