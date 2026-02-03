Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Algérie. Le syndicaliste Ali Mammeri risque de passer 10 ans en prison après qu’un tribunal a confirmé sa condamnation injuste

par Amnesty International
En réaction à la décision de la Cour d’appel d’Oum El Bouaghi, dimanche 1er février, de confirmer la condamnation d’Ali Mammeri, syndicaliste et défenseur des droits humains, et de ramener sa peine de 15 à 10 ans de prison, Diana Eltahawy, directrice régionale adjointe pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : La […] The post Algérie. Le syndicaliste Ali Mammeri risque de passer 10 ans en prison après qu’un tribunal a confirmé sa condamnation injuste   appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’UFC, la mécanique bien huilée de la violence et de sa spectacularisation
~ Addicts à nos écrans : et si tout avait commencé avec la télé en couleurs ?
~ Dnipro, Kharkiv, Kiev : des habitants plongés dans le froid et le noir au cœur d'attaques nocturnes
~ États-Unis. L’acte d’agression contre le Venezuela affaiblit l’ordre international fondé sur des règles, tandis que les Vénézuélien·ne·s attendent toujours que justice soit rendue
~ Une nouvelle carte de la matière noire
~ « Cold case » : comment élucider un crime effacé par le temps ?
~ Les fichiers Epstein, la boîte de Pandore de la transparence américaine
~ Pourquoi l’expansion pétrolière, au Venezuela et ailleurs, est un non-sens climatique et économique
~ ChatGPT ou l’illusion du dialogue : comprendre comment l’IA modifie le rapport au savoir, avec la philosophie d’Hartmut Rosa
~ JO Milan-Cortina 2026 et Alpes 2030 : qui sont les « éléphants blancs » ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter