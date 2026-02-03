Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

États-Unis. L’acte d’agression contre le Venezuela affaiblit l’ordre international fondé sur des règles, tandis que les Vénézuélien·ne·s attendent toujours que justice soit rendue

par Amnesty International
L’attaque menée le 3 janvier par les États-Unis contre le Venezuela constitue un recours illégal à la force au regard de la Charte des Nations unies, et donc une nouvelle menace pour l’ordre international fondé sur des règles. Parallèlement, les crimes contre l’humanité perpétrés par le gouvernement de Nicolás Maduro contre la population vénézuélienne se poursuivent, […] The post États-Unis. L’acte d’agression contre le Venezuela affaiblit l’ordre international fondé sur des règles, tandis que les Vénézuélien·ne·s attendent toujours que justice soit rendue appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
