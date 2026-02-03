Tolerance.ca
Pourquoi l’expansion pétrolière, au Venezuela et ailleurs, est un non-sens climatique et économique

par Renaud Coulomb, Professor of Economics, Mines Paris - PSL
Fanny Henriet, Directrice de Recherche au CNRS en économie, Aix-Marseille Université (AMU)
France d'Agrain, Doctorante en économie, Mines Paris - PSL
Relancer le pétrole vénézuélien, parmi les plus polluants au monde, revient à miser sur l’échec de la transition énergétique et à exposer l’économie à un double risque climatique et financier.La Conversation


